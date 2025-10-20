Santé. Un appel à la grève illimitée dans les hôpitaux d'Alençon et Mamers

Les personnels hospitaliers d'Alençon et de Mamers dans la rue. Deux syndicats du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (Chicam) ont déposé un préavis de grève à compter du jeudi 23 octobre. Deux rassemblements sont organisés devant les standards des hôpitaux, l'un à 13h à Mamers et le second à 15h à Alençon.

Baisse du nombre de lits, suppressions de postes…

Les syndicats appellent à une grève illimitée. Ils se mobilisent notamment contre des suppressions de postes prises "dans un seul but budgétaire, sans prendre en compte la nécessité du poste, ni celle de l'offre de soins sur le territoire", écrivent les deux syndicats dans un communiqué commun. La baisse du nombre de lits, la fusion de services de spécialités "malgré l'avis négatif des équipes", la vétusté des locaux et la "reconstruction ou réhabilitation" de l'Ehpad des Pastels à Alençon font également partie des points de mobilisation des syndicats.