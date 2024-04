Alençon. L'accès aux urgences pédiatriques régulé, faute de personnel : la nuit, composez le 15

Si vous êtes parents, attention : à partir du mercredi 1er mai, il ne sera plus possible d'amener directement vos enfants de 0 à 18 ans aux urgences pédiatriques du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), le soir et la nuit, soit entre 18h et 9h du matin.

Pour y accéder, il faudra d'abord appeler le 15. L'opérateur vous orientera alors vers le service ou le praticien qui peut vous accueillir.

Cette modification du service habituel intervient en raison d'un manque temporaire de personnel. "Des recrutements sont programmés", précise la direction de l'hôpital.