En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Loisir. La Jungle de Lumières illumine le Zoo de Jurques dès le 24 octobre

Loisir. Du 24 octobre 2025 au 4 janvier 2026, le Zoo de Jurques propose de découvrir un parcours nocturne de 1,5km entièrement illuminé par plus de 600 sculptures lumineuses.

Publié le 20/10/2025 à 16h00 - Par Kevin
Loisir. La Jungle de Lumières illumine le Zoo de Jurques dès le 24 octobre
Du 24 octobre au 4 janvier, le Zoo de Jurques s'illumine avec la Jungle de Lumières. - Facebook - Zoo de Jurques

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dès la tombée de la nuit, le Zoo de Jurques va se transformer en un univers féérique avec la Jungle de Lumières. Du 24 octobre et jusqu'au 4 janvier, les visiteurs pourront découvrir un parcours nocturne de 1,5km, entièrement illuminé par plus de 600 sculptures lumineuses représentant la faune et la flore.

Pensé pour tous les âges, ce spectacle propose une balade d'environ une heure, au cœur d'une nature réinventée. L'idée a mûri pendant plusieurs années avant de prendre vie grâce au travail d'une équipe spécialisée dans la conception de lanternes géantes.

Sur le parcours, les visiteurs pourront également profiter d'installations interactives et d'un fond sonore immersif, pour une expérience encore plus magique. Les animaux du zoo ne seront pas visibles pendant ces soirées, afin de préserver leur tranquillité.

Mathieu Ourry, le directeur du zoo, nous dévoile les grandes lignes de ce projet : 

Jungle de Lumières

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Loisir. La Jungle de Lumières illumine le Zoo de Jurques dès le 24 octobre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple