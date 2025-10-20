Loisir. La Jungle de Lumières illumine le Zoo de Jurques dès le 24 octobre

Dès la tombée de la nuit, le Zoo de Jurques va se transformer en un univers féérique avec la Jungle de Lumières. Du 24 octobre et jusqu'au 4 janvier, les visiteurs pourront découvrir un parcours nocturne de 1,5km, entièrement illuminé par plus de 600 sculptures lumineuses représentant la faune et la flore.

Pensé pour tous les âges, ce spectacle propose une balade d'environ une heure, au cœur d'une nature réinventée. L'idée a mûri pendant plusieurs années avant de prendre vie grâce au travail d'une équipe spécialisée dans la conception de lanternes géantes.

Sur le parcours, les visiteurs pourront également profiter d'installations interactives et d'un fond sonore immersif, pour une expérience encore plus magique. Les animaux du zoo ne seront pas visibles pendant ces soirées, afin de préserver leur tranquillité.

Mathieu Ourry, le directeur du zoo, nous dévoile les grandes lignes de ce projet :