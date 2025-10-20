Formule 1. Un Grand Prix à oublier pour Ocon et Gasly

Le Grand Prix des Etats-Unis a été marqué par la victoire de Max Verstappen, dimanche 19 octobre devant Lando Norris chez McLaren et Charles Leclerc pilote de Ferrari. Devancé par les deux McLaren au classement général, Max Verstappen (3e) resserre l'écart grâce à cette belle opération sur le circuit des Amériques. La course a été beaucoup plus pénible pour les deux pilotes normands du championnat. 14e sur la grille de départ, Pierre Gasly, pilote d'Alpine, s'est classé à la 19e place. "C'était un après-midi décevant et nous avons essentiellement manqué de performances. Aujourd'hui, nous étions tout simplement trop lents", a déploré le Rouennais. Son ancien coéquipier, Esteban Ocon pilote de Haas, n'a pas particulièrement brillé. Parti 17e place, Esteban Ocon a réussi à gagner plusieurs places dans le premier virage avant de les perdre dans les deux premiers tours. L'Ebroïcien est tout de même parvenu a assuré une 15e place sans pour autant prendre de points. "C'était un après-midi très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire", a-t-il déclaré à la fin du Grand Prix.