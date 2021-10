Rouen. Formule 1 : les pilotes normands abandonnent au Grand Prix de France

Il n'y avait plus eu de Grand Prix de Formule 1 en France depuis 10 ans. Ce rendez-vous, organisé dimanche 24 juin 2018 sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var), avait forcément une saveur particulière pour les pilotes français.

• Lire aussi. Les pilotes normands à l'assaut du Grand-Prix de France



C'est le cas des deux Normands, Pierre Gasly (Toro Rosso), originaire de Rouen (Seine-Maritime), et Esteban Ocon (Force India), venant d'Évreux (Eure).

Mais, leur participation aura été de courte durée. Les deux compatriotes, partis 11e et 14e sur la grille, ont été contraints à l'abandon après s'être accrochés dès les premiers virages du Grand Prix.

Course neutralisée

Cet incident, ainsi qu'un accrochage entre le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), partis deuxième et troisième, a provoqué la neutralisation de la course par la voiture de sécurité jusqu'à la fin du cinquième tour.

"Ça s'arrête après trois virages, c'est petit", a réagi Esteban Ocon à la télévision, après son abandon.

A LIRE AUSSI.

Formule 1 : le pilote de Normandie Esteban Ocon 8e du grand prix d'Autriche