Formule 1 : les pilotes normands à l'assaut du Grand-Prix de France

Dix ans d'absence et d'attente pour tous les fans français de sports mécaniques. Presque une hérésie au vu de l'émergence de nouveaux talents tricolores depuis quelques saisons. Mais l'histoire est en passe de se racheter, le dimanche 24 juin 2018, avec le retour du Grand-Prix de France de Formule 1. Un rendez-vous capital pour les deux jeunes pilotes normands, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui vont découvrir la ferveur d'un rendez-vous à domicile. Et pour cause : lors de la victoire de Felipe Massa en 2008 à Magny-Cours, ils n'avaient que 11 et 12 ans.

Les deux ont déjà gagné au Castellet

Pour Pierre Gasly, le tracé du Castellet n'a rien d'une découverte puisqu'il y a "gagné par le passé, en Formule 4 et en Formule Renault. C'est un circuit qui me réussit toujours, que ce soit en gagnant ou en terminant sur le podium". Pour son homologue de Force India aussi, le circuit Paul-Ricard évoque des souvenirs victorieux : "J'y ai couru plus tôt dans ma carrière, et c'est là que j'ai eu ma première victoire en monoplace en 2013. Donc j'ai des souvenirs fantastiques de cet endroit." Pour autant, les deux Normands en ont conscience : faire bonne figure en Formule 1 sera une toute autre affaire.

Principalement à cause de la pression du public français, qui cherche un successeur à Olivier Panis sur la plus haute marche d'un podium depuis le Grand-Prix de Monaco en 1996. Alors, quoi de mieux qu'une épreuve à domicile pour pousser les pilotes français ? "Je ne ressens pas de pression, au contraire ça sera un soutien supplémentaire pour moi", explique Pierre Gasly. De son côté, Esteban Ocon avoue qu'il va réaliser "un rêve vieux de plusieurs années en courant devant son public" et que "la semaine sera chargée". Mais il assure également que le professionnalisme doit l'emporter : "Une fois que je suis dans la voiture, c'est comme n'importe quel autre week-end de course." Jusqu'au moment de retirer son casque et de profiter, pour une première fois, il l'espère forcément, des félicitations du public français.