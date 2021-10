Évreux. Gilets jaunes, Acte XI : situation très tendue à Évreux, nouveaux affrontements à Rouen

De nombreux groupes de gilets jaunes appelaient à se retrouver à Évreux (Eure), samedi 26 janvier 2019, pour l'acte XI de la mobilisation. Un appel à participer à une manifestation non déclarée et qui a été entendu puisque des centaines de manifestants se sont rendues dans la préfecture de l'Eure, qui avait jusqu'à maintenant été épargnée par les mobilisations. Il s'agissait symboliquement de dénoncer les arrêtés qui avaient été pris par le préfet pour interdire des manifestations dans le département et qui ont depuis été cassés par le tribunal administratif de Rouen.

• Lire aussi : Acte XI des gilets jaunes à Évreux : polémique autour de la mobilisation des forces de l'ordre



Les manifestants se sont donné rendez-vous dans le calme sur la place de l'hôtel de ville le matin mais la situation a dégénéré en début d'après-midi. Deux voitures ont brûlé à proximité de l'hôtel de ville, des poubelles ont été incendiées, les locaux de la banque de France notamment ont été dégradés. En face, les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène et de LBD. Plusieurs manifestants ont été blessés et les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations.

Des violences qui ont été vivement dénoncées par le ministre eurois de l'Économie, Bruno Le Maire.

Je condamne fermement les actes de violence et les dégradations à #Evreux. Rien ne justifie la violence. Le retour au calme et au dialogue est un impératif absolu pour tous nos concitoyens. J'apporte mon plein soutien aux forces de l'ordre. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 26 janvier 2019

Rouen toujours sur le pont

La rue Jeanne d'Arc a été à nouveau empruntée à de multiples reprises par le cortège. - Pierre Durand-Gratian

Mais les autres villes de Normandie n'ont pas été oubliées. La mobilisation est restée importante à Rouen (Seine-Maritime) où plus d'un millier de manifestants se sont mobilisés, d'abord dans le calme en matinée. Le comptage est plus difficile pour l'après-midi puisque la situation a de nouveau été trop confuse, les groupes de manifestants étant quasi systématiquement dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Les manifestants étaient moins nombreux que la semaine précédente selon la préfecture. 13 personnes ont été interpellées à Rouen où quatre manifestants ont été blessés, ainsi qu'un policier.

Un abribus n'a pas survécu au passage de la manifestation, rue Armand Carel. - Pierre Durand-Gratian

Certains ont notamment tenté de monter une barricade dans l'après-midi au niveau du palais de justice mais ils ont été rapidement dispersés par la police.

D'autres mobilisations ont été constatées, notamment au Havre dans l'après-midi ou six personnes ont été interpellées. Un manifestant et un commandant de police ont été blessés au Havre.

À Dieppe, une manifestation a eu lieu dans le calme en matinée. Quelques gilets jaunes ont aussi tenté une action sur la zone commerciale de Barentin mais ils ont été dispersés par la gendarmerie.

A LIRE AUSSI.

"Gilets jaunes": mobilisation en hausse en France, moins de tensions

"Gilets jaunes": mobilisation en baisse, Macron dit sa "honte" des violences à Paris

Acte VII des gilets jaunes : 13 interpellations à Caen et 6 à Rouen

Gilets jaunes, Acte IX : nouvelles scènes d'affrontements à Rouen cet après-midi

"Gilets jaunes": mobilisation en hausse, tension moindre avant le grand débat