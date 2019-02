Acte XI des gilets jaunes à Évreux : polémique autour de la mobilisation des forces de l'ordre

Les gilets jaunes de Normandie s'étaient donné rendez-vous à Évreux (Eure) pour l'acte XI de leur mobilisation, samedi 26 janvier 2019. La manifestation a rassemblé entre 800 et 1 000 personnes. Le rassemblement a été émaillé d'incidents avec des dégradations commises contre les bâtiments de l'État, la Banque de France, des bâtiments municipaux et des commerces. Les locaux de la police municipale ont été envahis.

CETTE VIOLENCE NE PROFITE NI AUX GILETS JAUNES, NI A LA MAJORITE SILENCIEUSE.

Déclaration de Guy Lefrand, maire d'Évreux, président d'EPN 27, aux sujets de la manifestation des Gilets Jaunes de ce samedi 26 janvier.

Échanges tendus entre la mairie et la préfecture

Guy Lefrand, le maire d'Évreux, s'est ému rapidement sur les réseaux sociaux du manque d'anticipation des forces de l'ordre. Dans un communiqué, il indique qu'à " l'État nous avions demandé des moyens supplémentaires pour contenir les éventuels débordements. Sans succès. […] Aucune réponse n'a été apportée en termes de maintien de l'ordre quand il en était encore temps. La ville a été livrée à elle-même ".

Une prise de position qui n'a pas plus à Thierry Coudert, le préfet de l'Eure. Dans la soirée du samedi 26 janvier, il a tenu à répondre au maire d'Évreux. " Le préfet souhaite ramener de la sérénité et appelle chacun à la raison ", peut-on lire dans un communiqué. " Un dispositif adapté et prenant en compte des effectifs mis à disposition avait bien été mis en place. Les effectifs de la police nationale ont été déployés au plus vite afin de faire évacuer les manifestants qui avaient envahi les locaux de la police municipale ".

La préfecture de l'Eure reproche également à la mairie d'Évreux de ne pas avoir procédé à l'enlèvement de tout objet pouvant être utilisé comme arme alors que la demande avait été faite.

