Breuilpont. Normandie : agressé par un faux commando du GIGN, un père de famille tué

Tout s'est passé dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin 2017. Sur les coups de 3h du matin, un groupe de trois à six individus cagoulés, gantés et avec de faux insignes du GIGN dans le dos pénètrent dans une habitation de Breuilpont, dans l'Eure.

Les individus commencent par isoler la femme et ses deux jeunes filles dans une pièce pendant que son époux est conduit dans une autre pièce. Les intrus expliquent qu'ils sont là pour une enquête de fraude fiscale et qu'ils vont prévenir leur commissaire si l'homme ne coopère pas. Ils violentent leur victime et cherchent à savoir s'il y a de l'argent en liquide dans la maison.

L'agression fait une victime

Pour le moment, les circonstances de cet épisode restent floues, mais une chose est sûre : lorsque les individus quittent la maison, l'homme est mort. Selon le parquet d'Évreux, des coups portés pourraient être à l'origine de son décès. Une théorie que l'autopsie devra valider ou balayer dans les prochains jours.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Section de recherche de Rouen (Seine-Maritime) pour retrouver ces agresseurs et comprendre les circonstances du décès de leur victime.