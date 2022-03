Pont-Audemer. Dans l'Eure, les deux cambrioleurs écopent de 14 mois de prison ferme

Deux hommes s'introduisent chez une personne âgée, jeudi 22 septembre 2016 à Pont-Audemer (Eure). Ils entrent chez elle via une fenêtre et dérobent un portefeuille contenant du liquide et des papiers d'identité. Ce n'est pas la première fois que la victime connaît une telle mésaventure : elle a déjà fait l'objet d'une tentative de cambriolage quelques jours auparavant.

Arrêtés par le groupe anti-cambriolage

Les gendarmes de Pont-Audemer et du groupe anti-cambriolage mènent l'enquête. Après investigations, ils interpellent les deux cambrioleurs, originaires de l'Eure. Jugés par le tribunal correctionnel d'Evreux (Eure), ils sont condamné à 12 mois de prison ferme, une peine à laquelle s'ajoute la révocation de deux mois de sursis.

