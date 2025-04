Formule 1. Pierre Gasly contraint d'abandonner le Grand Prix d'Arabie saoudite dès le premier tour après un accrochage

Après un Grand Prix de Bahreïn plutôt réussi pour Alpine la semaine précédente, l'écurie française a manqué son rendez-vous, dimanche 20 avril, sur le circuit de la corniche de Djeddah. Le pilote Rouennais, Pierre Gasly, pourtant parti en bonne position avec une 9e place glanée la veille en qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite, a été contraint d'abandonner dès le premier tour. En cause : un accrochage avec le pilote Japonnais Yuki Tsunoda (Redbull) alors que le français était sur le point de le dépasser.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu une telle situation"

Un coup dur pour le normand qui avait pourtant réussi à marquer les premiers points de son écurie à Bahreïn, dimanche 13 avril, en franchissant la ligne d'arrivée à la cinquième place. "Ce n'est jamais agréable de terminer la course au premier tour après un incident. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu une telle situation et c'est une déception pour toute l'équipe", a réagi le français à l'issue de la course.

Stratégie manquée pour Ocon ?

Parti 19e, son ancien coéquipier, Esteban Ocon, n'aura pas réussi à aller chercher les points et termine la course à la 14e place. "Nous avons essayé une stratégie pour être dans les points en cas de problème, mais malheureusement, cela n'a pas suffi aujourd'hui. C'est une course de plus avec de bonnes connaissances et j'espère que cela nous servira pour la prochaine", explique Esteban Ocon qui se prépare donc pour le prochain Grand Prix de Miami, le dimanche 4 mai (22h, heure française).