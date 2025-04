Formule 1. Grand Prix de Bahreïn : Gasly débloque le compteur d'Alpine, Ocon également dans les points

Alpine a enfin réussi a débloquer ses premiers points à l'occasion du Grand Prix du Bahreïn, dimanche 13 avril, grâce à une 7e place décrochée par son pilote normand Pierre Gasly. 4e sur la grille de départ puis mis en mauvaise posture avec le déclenchement de la voiture de sécurité en raison de débris sur le circuit après un accident entre Carlos Sainz et Yuki Tsunoda, le Rouennais a dû batailler jusqu'à la dernière minute.

Il a finalement concédé sa 6e place à Max Verstappen lors du tout dernier tour : "C'est un peu décevant, mais il s'est imposé la semaine passée, donc nous ne pouvons retenir que du positif de cet effort. C'était un bon départ depuis la quatrième place sur la grille et nous sommes restés dans le peloton de tête lors du premier relais, se félicite le pilote d'Alpine, je suis très heureux pour toute l'équipe d'avoir marqué nos premiers points de la saison". Son coéquipier Jack Doohan, parti 11e, aura eu moins de chance, et termine 15e de la course.

Ocon assure la 8e place

Victime d'un impressionnant accident la veille en phase de qualification, Esteban Ocon (Haas), a finalement décroché la 8e place. "Aujourd'hui, tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons pris un départ canon et avons réussi à adopter une stratégie agressive pour nous battre immédiatement dans les points", réagit l'ébroïcien.

La course s'est achevée sur la victoire d'Oscar Piastri pour McLaren, sa deuxième cette saison, devant son coéquipier et pourtant favoris et leadeur du championnat, Lando Norris. Les pilotes ont rendez-vous le dimanche 20 avril pour le Grand Prix d'Arabie saoudite.