Formule 1. Grand Prix de Chine : Esteban Ocon passe 5e après l'élimination de Pierre Gasly, Lewis Hamilton et Charles Leclerc pour défaut technique

Cette nouvelle saison ne manque pas de surprises, surtout pour Alpine. Déjà aux portes des points en Australie, l'écurie normande est passée tout près, à nouveau, d'inscrire ses premiers points en Formule 1, dimanche 23 mars au Grand Prix de Chine, avec une onzième place décrochée par le pilote rouennais Pierre Gasly.

Les mauvaises nouvelles n'arrivant jamais seules, le normand a été disqualifié à l'issue de la course pour non-conformité technique de son monoplace. Même sort pour Charles Leclerc chez Ferrari. "La Ferrari du Monégasque et l'Alpine du Français étaient en dessous du poids minimal à l'arrivée", explique Canal+ qui annonce que Lewis Hamilton est également disqualifié.

Esteban Ocon remonte 5e au classement

Conséquence de ces différentes sanctions ; l'ébroïcien Esteban Ocon, chez Haas cette saison, passe de la 7e à la 5e place dans ce Grand Prix de Chine remporté par Oscar Piastri qui offre une deuxième victoire pour McLaren après le triomphe en Australie de son co-équipier Lando Norris, deuxième ce dimanche 23 mars.

"C'était une course piégeuse et nous avons fini aux portes des points en terminant onzième comme la semaine dernière. Malheureusement, une non-conformité technique a causé notre disqualification après l'arrivée", explique Pierre Gasly. "Dans l'ensemble, c'était un week-end difficile et nous n'avons pas été aussi compétitifs que souhaité", reconnaît le pilote normand qui assure "revenir plus fort" pour le prochain Grand Prix au Japon, le dimanche 6 avril.