Saison 2025 de Formule 1. Quelles sont les chances des Normands Gasly et Ocon ? 

Pierre Gasly, de Bois-Guillaume, et Esteban Ocon, d'Evreux, rempilent en F1, dès dimanche 16 mars. Analyse avec Frédéric Veille, auteur d'Histoires insolites de la F1.

Frédéric Veille est l'auteur du livre Histoires insolites de la F1, chez City Editions.

Dans quelle position se trouvent nos Normands cette année ?

"Il y a un peu de changement pour Pierre Gasly, qui reste chez Alpine mais prend du galon, puisqu'il devient leader de l'écurie. Il va emmener l'équipe avec le jeune Jack Doohan à ses côtés. La voiture est, peut-être, un peu plus performante cette année. Pour Esteban Ocon, c'est un nouveau challenge. Il se retrouve chez Haas, écurie en pleine expansion, avec l'apport de Toyota cette année et un moteur Ferrari assez puissant. On devrait voir de belles choses chez nos Normands."

La relation entre Pierre Gasly et Esteban Ocon n'est pas au beau fixe. Est-ce mieux qu'ils ne soient plus coéquipiers ?

"Je pense qu'ils ont su se nourrir de cette compétition et de ce qu'on disait de leur duo, qui ne devait pas marcher. Dans chaque écurie, il y a des duos chocs : souvenez-vous de Senna/Prost ou pire, de Rosberg/Hamilton. Ils ont réussi à faire fi de tout ça et à grandir. Mais aujourd'hui, c'est bien qu'ils ne soient plus ensemble, il n'y avait pas la place pour eux deux."

On dit souvent que ce sera une saison extrêmement serrée en 2025…

"Si quelqu'un vous dit qui sera champion du monde aujourd'hui, c'est un devin ! Redbull est toujours là mais la voiture est moins dominatrice, McLaren a montré qu'ils seront là avec Norris et Piastri qui sont deux pilotes de pointe. Il ne faut pas oublier Mercedes, ni Ferrari qui a un des plus beaux duos que la Formule 1 ait connu, avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc."