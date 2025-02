Pierre Gasly fête ses 29 ans. Retour en cinq dates sur le parcours du pilote normand en F1

Le Rouennais Pierre Gasly souffle ses 29 bougies ce vendredi 7 février, et son CV en F1 est déjà bien rempli. Entre coups d'éclat, coups durs et coups de de génie, retour sur cinq moments qui ont marqué sa carrière.

2017 : débuts en Formule 1, bienvenue dans la cour des grands

Après avoir dominé en GP2 en 2016, Pierre Gasly débarque en F1 avec la Scuderia Toro Rosso en remplacement de Daniil Kvyat. Premier GP en Malaisie, premiers tours de roue sous pression, mais le Normand s'accroche. Ce n'est que le début d'une ascension à la fois fulgurante et semée d'embûches. Il termine la saison à la 21e place.

2019 : Red Bull Racing, la claque et le retour aux sources

Promu chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, le Normand espère jouer les premiers rôles. Mais la réalité est brutale : des performances en dents de scie, une pression énorme, et au bout de 12 courses, il est remplacé par Alexander Albon. Retour express chez Toro Rosso.

2020 : victoire historique à Monza

C'est le 6 septembre 2020 que Pierre Gasly entre définitivement dans l'histoire. Parti à la 10e place, il profite d'une course complètement folle pour signer une victoire magistrale au volant de l'AlphaTauri. Premier succès français en F1 depuis 24 ans. Emotion XXL, cris dans la radio, larmes au podium. La revanche parfaite. Il termine la saison à la 10e place.

2023 : Alpine, le défi bleu-blanc-rouge

Après des années chez Red Bull et AlphaTauri, il rejoint Alpine pour une équipe 100% normande avec l'Eurois Esteban Ocon. L'objectif ? Faire briller le drapeau tricolore. Mais la saison n'est pas de tout repos : de belles performances, des galères mécaniques et une relation pas toujours simple avec Esteban Ocon, qu'il connaît depuis l'enfance. Il termine la saison à la 11e place.

2024 : saison galère et podium inespéré au Brésil

L'Alpine A524 n'a pas exactement été une fusée. Entre contre-performances et frustrations, Pierre Gasly et son collègue Esteban Ocon connaissent un début de saison extrêmement compliqué. Mais au Brésil, sous un scénario improbable, il décroche un podium surprise. La fin de saison est bien meilleure, le Normand cumulant les Top 8. Il finit la saison à la 10e place.

Et à côté ? Un chien et l'amour au rendez-vous

Quand il n'est pas en piste, Pierre Gasly partage sa vie entre voyages, entraînements et moments avec son adorable chien, sûrement son plus grand fan. Côté cœur, il file le parfait amour avec sa compagne, et les fans sont toujours au rendez-vous pour commenter chaque photo postée sur Instagram.

Alors, quel sera le prochain chapitre de l'histoire Gasly ? Une nouvelle victoire ? Un transfert surprise ? En attendant, joyeux anniversaire champion !