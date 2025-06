People. Brad Pitt imagine Pierre Gasly acteur à Hollywood… Une nouvelle carrière en vue ? "Ça a rendu ma mère très heureuse"

C'est l'un des événements cinéma de l'année : F1, le film, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick), est sorti depuis mercredi 25 juin. Le long-métrage, centré sur le quotidien des pilotes et tourné en conditions réelles sur les circuits, a été présenté en avant-première mondiale en plein cœur de Time Square, à New York.

Tous les acteurs majeurs de la F1 étaient présents… ou presque. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, avait d'autres priorités. En conférence de presse, il a ironisé : "Ha il est sorti ? !"

Ce à quoi Pierre Gasly a répondu : "Il faudrait que tu regardes, on te voit gagner une course à un moment. Tu vas aimer."

Pierre Gasly séduit Hollywood et Brad Pitt

Contrairement à Verstappen, Pierre Gasly a bien assisté à la projection. Et le Normand n'a pas été déçu.

"J'ai apprécié, c'est très cool et j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. J'espère que cela va encore ramener des nouveaux fans."

Mais ce n'est pas tout : selon la RTBF, Brad Pitt, acteur principal et producteur du film, a confié voir en Gasly un potentiel… acteur de cinéma, aux côtés de Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue chez le pilote français.

"Ça a rendu ma mère très heureuse. Elle a directement envoyé ça dans le groupe WhatsApp de la famille", raconte Gasly en riant.

Et d'ajouter, un brin philosophe sur son avenir : "On verra comment notre saison se passe, mais j'espère qu'on marquera encore quelques points en plus, sinon vous pourriez plutôt me voir dans une nouvelle carrière d'acteur."

Les pilotes valident le film F1 : un réalisme salué

Les retours des pilotes sont globalement très positifs. S'ils soulignent tous la part romancée du récit (logique dans une production hollywoodienne) beaucoup louent la fidélité à la réalité du sport.

Fernando Alonso a estimé que : "Ce n'est pas un documentaire, c'est quand même un film, donc il y avait quelques inexactitudes, mais je dirais que presque tout le film, en termes d'action, était très original et très représentatif."

Même ton chez Oliver Bearman : "J'ai trouvé le film fantastique. Il dépeint vraiment ce que nous traversons, avec une touche hollywoodienne, comme on peut s'y attendre."

Une vitrine mondiale pour la Formule 1

Ce projet pourrait bien jouer un rôle crucial dans la démocratisation de la discipline. Plusieurs pilotes espèrent qu'il attirera un nouveau public, curieux de découvrir l'envers du décor.

Gasly, encore lui, résume parfaitement cet espoir partagé :

"C'est une opportunité incroyable de plonger dans notre univers. C'est un film hollywoodien, et je suis un grand fan de Brad Pitt, qui nous met tous en valeur en tant que pilotes de Formule 1."