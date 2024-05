Formule 1. Grand Prix de Miami : les Normands Ocon et Gasly dans le rythme pour les points

Il aura fallu arriver au sixième Grand Prix pour que l'écurie Alpine décroche son premier point de la saison. Bien loin des 120 points obtenus l'année passée, l'équipe française ouvre son compteur grâce à la 10e place d'Esteban Ocon lors du Grand Prix de Miami, dimanche 5 mai. Pierre Gasly réalise lui aussi un bon week-end, en terminant 12e de la course. Des progrès significatifs permis grâce à l'apport d'améliorations sur la monoplace.

Un point qui fait du bien

Parti 13e sur la grille de départ, Esteban Ocon parvient à remonter à la 10e place : "C'est bien de marquer un point aujourd'hui et d'ouvrir notre compteur cette saison. Nous nous en étions rapprochés sur les courses précédentes, et nous repartons enfin avec une récompense. L'équipe le mérite au vu de ses efforts fournis ces dernières semaines", témoigne le pilote d'Evreux dans le communiqué de l'équipe. Arrivé à la porte des points (11e) lors du dernier Grand Prix à Shanghai, il tient enfin son premier top 10 de la saison.

Pour Pierre Gasly, c'est une 12e place pleine d'espoir pour la suite : "Nous avons fait une belle course, même si nous avons manqué les points de justesse. Nous avions un bon rythme, nous avons bataillé dur dès le départ pour conserver notre position, puis nous nous sommes arrêtés tôt, comme prévu. Le timing de la voiture de sécurité virtuelle n'a pas joué en ma faveur, mais c'est parfois comme cela. Du point de vue de l'équipe, nous avons inscrit notre premier point de la saison et c'est le plus important", continue le Rouennais dans le même communiqué.

Un nouveau vainqueur

Au terme d'une course marquée par les nombreuses batailles en piste, c'est Lando Norris (McLaren) qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière, devant Max Verstappen (Redbull) et Charles Leclerc (Ferrari). Le pilote anglais a su tenir ses pneus jusqu'à la sortie de la voiture de sécurité. Ressorti devant le Néerlandais, avec des pneus plus frais, il s'impose avec plus de 7 secondes d'avance. Lando Norris est le deuxième pilote cette saison à détrôner Max Verstappen. L'année dernière, seul Carlos Sainz avait privé le champion du monde de la victoire à Singapour.

Avec ce premier point, l'écurie Alpine se classe 8e au championnat constructeur, devant Williams et Sauber, avant d'arriver en Europe pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne en Italie, le 19 mai.