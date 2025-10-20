En ce moment La belle et la bête INDOCHINE
Tennis de table. La Bayard Argentan officialise l'arrivée d'une nouvelle recrue

Sport. Le club de la Bayard Argentan Tennis de table a officialisé l'arrivée de Li Xue, dimanche 19 octobre. La nouvelle joueuse arrive en renfort après la blessure de Cléa de Stoppeleire, il y a plusieurs mois.

Publié le 20/10/2025 à 16h18 - Par Martin Patry
Li Xue est arrivée à la Bayard Argentan Tennis de table pour remplacer Cléa de Stoppeleire, toujours blessée. - Bayard Argentan

La Bayard Argentan Tennis de table a trouvé la remplaçante de Cléa de Stoppeleire, blessée depuis plusieurs mois. Dimanche 19 octobre, le club a officialisé l'arrivée de Li Xue, quadruple championne de France en individuel.

Deux participations aux JO

Médaillée de bronze en simple lors des championnats d'Europe en 2012, Li Xue compte également deux participations aux Jeux olympiques, en 2012 et 2016. A Rio, la pongiste avait réalisé un "excellent parcours jusqu'en 1/8e de finale", souligne Bayard Argentan Tennis de table.

