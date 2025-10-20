Tennis de table. La Bayard Argentan officialise l'arrivée d'une nouvelle recrue

La Bayard Argentan Tennis de table a trouvé la remplaçante de Cléa de Stoppeleire, blessée depuis plusieurs mois. Dimanche 19 octobre, le club a officialisé l'arrivée de Li Xue, quadruple championne de France en individuel.

Deux participations aux JO

Médaillée de bronze en simple lors des championnats d'Europe en 2012, Li Xue compte également deux participations aux Jeux olympiques, en 2012 et 2016. A Rio, la pongiste avait réalisé un "excellent parcours jusqu'en 1/8e de finale", souligne Bayard Argentan Tennis de table.