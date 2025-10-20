SM Caen. Maxime d'Ornano en amont du derby face au FC Rouen : "Demain, il n'y aura pas d'amis sur le terrain"

Après une 3e défaite cette saison concédée sur le terrain de l'US Orléans (2-1) ce vendredi 10 octobre, les Malherbistes du SM Caen se retrouvent dans le ventre mou de National. Leur prochaine rencontre est déjà ce mardi 21 octobre à 20h, au stade Michel d'Ornano. Un match d'autant plus important qu'il s'agit d'un derby normand face aux voisins du FC Rouen, une première depuis 2004 en match officiel. Un goût familier pour Maxime d'Ornano qui retrouvera l'équipe qu'il a entraînée entre 2021 et 2024.

"Un match pour se racheter"

En conférence de presse lundi 20 octobre, le coach malherbiste s'est exprimé en amont de ce derby : "On a regardé ce qu'on a fait contre Orléans, on s'est dit ce qui n'allait pas", explique-t-il. S'ils ne veulent pas perdre le fil de la course à la montée, la victoire semble impérative pour les Caennais, qui pointent à la 7e place, à 10 points de son voisin rouennais, leader du championnat. "C'est une équipe en pleine confiance, qui surfe sur une belle dynamique", dit Maxime d'Ornano, à propos du FC Rouen. Les Seinomarins "encaissent peu et marquent beaucoup" selon lui. Avec 17 buts, c'est l'équipe la plus prolifique cette saison, mais aussi la deuxième meilleure défense du championnat.

Le SM Caen doit chercher des solutions pour inverser la tendance. L'entraîneur de 44 ans veut "faire mal à son adversaire, dès le début de la rencontre. Demain, il n'y aura pas d'amis sur le terrain". Il estime que ce match est une belle occasion pour "se racheter auprès des supporters", en montrant un meilleur visage. Maxime d'Ornano est bien conscient qu'une suprématie régionale est en jeu, ce mardi soir. Les deux clubs normands vont se retrouver dans une compétition officielle, après 21 ans. La dernière confrontation remonte au 12 mai 2004, à Rouen, et a vu les Caennais fêter leur retour en Ligue 1, grâce à un succès 2 buts à 1.

"On n'a pas le choix de gagner"

Du côté des joueurs, Didi Gaucho est tout autant préoccupé par la situation. Selon lui, Malherbe est obligé de gagner, "à tout prix". Pour le numéro 27 des Rouge et Bleu, ce match "peut changer beaucoup de choses", que ce soit comptablement mais aussi dans les têtes. Pour ce qui est des absents, "c'est trop juste pour un retour de Souleymane Sagnan", explique Maxime d'Ornano, qui devra se passer de son défenseur central pour au moins une semaine. Opéré au début du mois d'une pubalgie, Samuel Noireau-Dauriat ne sera pas présent non plus.