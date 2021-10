Caen. Football (Ligue 1) : Caen défait contre Rennes jouera son avenir au PSG (0-1)

Triste scénario pour le Stade Malherbe de Caen en ce dimanche soir (21h). A un moment où les hommes de Patrice Garande commençaient à reprendre le jeu à leur compte, Sio est venu ouvrir la marque côté rennais, d'une tête catapultée dans la cage caennaise. Cette 37ème journée de Ligue 1 semble devenir catastrophique pour le SMC, avec une victoire de Bastia sur Lorient (2-0) et de Dijon sur Nancy (2-0). Si Nancy ne peut quasiment plus rien espérer, les Malherbistes sont quant à eux menacés par Lorient et Dijon à l'issue de cette avant-dernière journée de Ligue 1. Des Caennais abasourdis en toute fin de match...

Le film du match.

10' : Grosse action pour Gourcuff en face à face avec le gardien caennais mais Vercoutre réalise la sortie parfaite pour contrer le milieu offensif rennais.

23' : Ouverture de Diomandé vers Santini mais la passe est encore une fois trop profonde et file en six mètres.

40' : Mubele, très rapide, déborde côté droit mais au moment d'arriver dans la surface a tergiversé. Il sert finalement Gourcuff qui place sa tête une nouvelle fois à côté du cadre.

44' : Perte de balle de Delaplace à l'entrée de la surface. Baal se saisit du ballon et frappe mais voir le ballon filer directement dans les gants de Vercoutre. Cette erreur défensive aurait pu coûter cher aux caennais juste avant la pause...

Mi-temps : Caen : 0 - Rennes : 0

57' : Énorme occasion pour le Stade Malherbe de Caen. Corner frappé par Féret, Rodelin, seul devant le but rate son coup de tête qui touche en même temps son épaule, pour voir finalement la balle sortir en six mètres.

67' : Après un déboulé de Mubele côté gauche, ce dernier centre vers Prcic mais Vercoutre réalise un arrête réflexe magnifique. Arrêt magique de Vercoutre, en pleine tête lorsque le but était tout ouvert.

68' : But de Rennes. Sio catapulte le ballon de la tête dans la lucarne du but de Vercoutre, qui avait pourtant réalisé un arrêt réflexe une minute plus tôt. Véritable coup de poignard pour le SMC qui avait repris du service...

Caen : 0 - Rennes : 1

90'+2 : Double arrêt réflexe de Costil, des jambes et du nez face à Delaplace et Santini.

Le fait du match : L'envol de Sio (68e)

Après un déboulé de Mubele, Vercoutre réalise l'arrêt magique du match sur une reprise à bout portant (67e). Une minute plus tard, une tête puissante de Sio qui s'envole au dessus de Ben Youssef termine sa course dans la lucarne de Vercoutre...

L'homme du match : Benoît Costil (Rennes)

Costil très propre sur ses interventions a posé problème aux caennais. Très serein depuis le début de rencontre, l'international français a été extrêmement précis aussi bien dans ses envolées que dans ses relances. Aucune action malherbiste a pu le mettre en danger ou le déstabiliser. Décisif en toute fin de match, Costil réalise un double-arrêt réflexe face à Delaplace des genoux une première fois puis face à Santini, du nez qui empêche les caennais de revenir au score.

Fiche technique :

SM Caen : Vercoutre, Guilbert, Ben Youssef, Da Silva, Bessat, Diomandé, Féret, Delaplace, Makengo, Karamoh (Rodelin 54'), Santini. Entr : Patrice Garande.

Stade Rennais : Costil, Danzé, Bensebaini, Mexer, Gnagnon, Baal (Diakhaby 85'), Prcic, André (Hunou, 90'), Gourcuff (Fernandes 66'), Mubele, Sio. Entr : Christian Gourcuff.

Buts : Rennes : Sio (68')

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2

Football, Ligue 1 (20e journée) : Caen s'offre un exploit face à Lyon pour débuter 2017 (3-2)

Football (Ligue 1) : Naufrage de Caen face à Nantes et avenir en pointillés (0-2)

FOOTBALL (Ligue 1; 25e journée) : Sous une tempête de neige, le SM Caen chute à Dijon et continue sa glissade incontrôlée au classement (2-0)

FOOTBALL (Ligue 1, 27e journée) : L'exploit du SM Caen qui éteint le Chaudron en l'emportant Saint-Étienne (0-1) !