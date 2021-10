Caen. Football (Ligue 1) : Caen joue son avenir face à Rennes

Cette 37e journée, les Malherbistes s'en souviendront, quoi qu'il arrive. Soit elle sera celle d'un souvenir de maintien, soit elle sera celle d'une potentielle relégation.

Après leur victoire à Toulouse la semaine passée, accompagnée d'un bond au classement et d'une sortie de la zone rouge, les hommes de Patrice Garande ont retrouvé leur destin entre les crampons. Ce soir face à des Rennais qui n'ont plus rien à perdre ni à espérer, les "Rouge et Bleu" vont devoir provoquer leur destin et aller chercher un 11e succès cette saison pour peut-être, en cas de parité entre Dijon et Nancy, valider leur maintien.

À l'image de tout ce qui porte ou supporte la tunique bicolore des normands, Vincent BESSAT n'envisage que la victoire mais se veut aussi particulièrement méfiant :

Avant Caen-Rennes : Vincent Bessat Impossible de lire le son.

Les matchs concernant le maintien :

Caen (16e)-Rennes (10e)

Dijon (18e)- Nancy (19e)

Bastia (20e)- Lorient (18e)

Le classement avant la 37e journée

16e : SM Caen 36 pts (-28)

17e : FC Lorient 35 pts (-24)

18e (barrage) : Dijon FCO 33 pts (-14)

19e (relégation) : AS Nancy 32 pts (-23)

20e (relégation) : SC Bastia 31 pts (-26)

CAEN-RENNES, match à suivre ce dimanche soir 14 mai 2017 en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest à partir de 20h45, avec Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé.