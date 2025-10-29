Football. Le rêve de Ligue 2 est permis au FC Rouen leader du championnat

Toutes les planètes semblent aligner en ce début de saison pour le FC Rouen, toujours leader de National après 11 journées de championnat. Les Diables Rouges marchent sur l'eau. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec 7 victoires, 3 nuls et seulement une défaite, le club pointe à la tête du classement avec 24 points. Des résultats qui font rêver à une ascension du club dans l'antichambre de l'élite footballistique l'an prochain, deux ans après une situation proche du dépôt de bilan. De quoi faire rêver, en effet, les fidèles du club. "On est certes actionnaires mais on n'en demeure pas moins supporters de cœur et forcément les résultats actuels nous font un grand plaisir", s'enthousiasme Christophe Bellanger, président de la Fédération des Culs Rouge et vice-président de l'association FCR.

Des concurrents sérieux

"Il faut savoir goûter notre plaisir, même si en face il y a de grosses écuries, poursuit, lucide, le président des Culs Rouges, il y a une part d'incertitude et c'est ce qui est beau dans le sport, des équipes qui ne sont pas favorites peuvent remporter le championnat." En effet, d'autres clubs sont prétendants à la montée dans ce championnat de National de plus en plus exigeant. Dijon, Orléans et Versailles ne sont qu'à 4 points seulement du leader normand, par exemple, et deux de ces clubs ont un match de retard par rapport au FC Rouen. Des formations qui ont aussi un budget plus important parfois. Rien n'est joué donc, même si la dynamique est là. "Il faudra être constant dans la performance… l'euphorie peut générer une dynamique, il ne faut pas que cela se transforme en laxisme", confirme Christophe Bellanger.

Au-delà du court passage en Ligue 2 en 2003-2004, immédiatement sanctionné la saison suivante après deux montées successives, le club a surtout connu la deuxième division entre la fin des années 80 et le début des années 90, soit dix ans avant. Il faudra donc se préparer avant un éventuel retour en Ligue 2 après plusieurs décennies loin de l'élite. "Sportivement, je pense que la marche n'est pas si haute que ça… je suis plus inquiet sur la structuration du club notamment en termes de formation", poursuit le vice-président de l'association FC Rouen qui salue une nette amélioration des relations entre le club professionnel et l'association après les tumultes de l'intersaison 2024. Après une honorable confrontation face au SM Caen au stade Michel d'Ornano avec une belle réalisation du capitaine rouennais Clement Bassin (1-1), le FC Rouen reçoit Villefranche Beaujolais pour la 12e journée de championnat, samedi 1er novembre.