Football. Le président du FC Rouen, Iwan Postel, annonce quitter son poste

"J'ai pris la décision de ranger ma veste rouge." C'est par ces mots qu'Iwan Postel commence son communiqué publié par le FC Rouen, lundi 17 mars, annonçant sa démission à la tête du club. Une décision prise "après une réflexion approfondie et en concertation avec ma famille", dit-il et à peine un an après avoir repris le club au bord de la faillite. Ce dernier indique vouloir voir le "boss" (à savoir Tarkan Ser), reprendre le poste. "Je n'avais pas besoin du football plutôt l'inverse", lance Iwan Postel, un brin provocant.

Le président évoque "certains obstacles"

Iwan Postel évoque "certains obstacles, indépendants de ma volonté, (qui) rendent cette tâche bien plus compliquée qu'elle ne devrait l'être", avant de revenir sur les avancées en termes de développement du club : refonte du site internet, merchandising etc. Même si le président ne l'évoque pas, la nouvelle direction du club est engagée, depuis la reprise en juin 2023, dans une guerre ouverte avec la direction de l'association FC Rouen représentée jusqu'à janvier par Jean-Baptiste Fiscel, qui avait la charge de la partie amateur du club.

• A lire aussi. "Je suis un gagnant" : le nouveau président du FC Rouen Iwan Postel rêve de Ligue 2

Rien n'indique, non plus, que l'actionnaire principal, Tarkan Ser, se désengage financièrement du club ni qu'il va vraiment prendre la présidence en lieu et place de son bras droit Iwan Postel. L'investisseur se présentait pour la première fois au club et aux supporters, vendredi 28 février, à Rouen pour annoncer, entre autres, son mécontentement vis-à-vis des résultats du FC Rouen cette saison.

"Rouen, ce n'est pas un au revoir, c'est une continuité sous une autre forme", conclut Iwan Postel.