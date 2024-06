Football. "Je suis un gagnant" : le nouveau président du FC Rouen Iwan Postel rêve de Ligue 2

D'où vient votre intérêt

pour le FC Rouen ?

"En fait dès l'instant où M. Ser, le propriétaire de Black Eagle (et maintenant du FC Rouen), voulait trouver un club, il m'avait renvoyé pas mal de dossiers que ce soit en France ou ailleurs, mais je trouvais que ce n'était pas très clair. Je me suis mis à chercher moi-même. Puis j'ai vu Rouen, c'est un dossier qui me plaisait vraiment. Le gros point noir c'était évidemment cette mauvaise gestion financière et ce trou faramineux, mais il y avait aussi ce côté sportif plus qu'intéressant. C'est surtout cela que je retiens et donc après c'était un choix facile. Moi je pense que Rouen, sur le long terme, a sa place en Ligue 2 et pourquoi pas en Ligue 1, moi j'y crois."

Cette montée en Ligue 2, c'est votre

objectif dès l'année prochaine ?

"On me pose cette question à chaque fois. Mon optimiste se base sur des faits. Il suffit de regarder les performances de Rouen cette année. S'il n'y avait pas eu toutes ces difficultés je pense qu'il y avait une très grosse chance de monter en deuxième division cette année. Je me ferai fort de faire une meilleure gestion et d'avoir un plan sur le plus long terme. Moi je suis un gagnant, je déteste perdre."

Qu'en est-il de l'effectif actuel, est-ce que vous allez le conserver ?

"Oui, c'était une des conditions d'ailleurs que le coach reste et le noyau dur des joueurs, et c'est le cas, on a discuté avec eux. En termes de renforcement ce sera limité. Ce que l'on va changer cela va se compter sur les doigts d'une main quasiment. Je souhaite vraiment qu'on parte avec la majorité des joueurs. Très peu vont partir. On va remplacer ceux qui sont partis en cours de saison."