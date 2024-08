Football. Le FC Rouen retrouve le terrain de la Nationale contre Nancy

Le club revient enfin sur le terrain du championnat National, vendredi 16 août, avec la réception de Nancy au stade Diochon. Un retour, pourtant, inespéré il y a encore quelques mois après les craintes d'une relégation administrative avant l'été. Mais aujourd'hui, les joueurs sont plus déterminés que jamais malgré une préparation estivale écourtée en raison justement des négociations avec la DNCG qui ont repoussé l'installation de la nouvelle direction, avec à sa tête le duo Tarkan Ser et Iwan Postel.

Le capitaine de l'équipe et historique du club, Clément Bassin, lui, y a cru jusqu'au bout malgré les annonces d'un possible dépôt de bilan. "J'ai toujours gardé une lueur d'espoir, M. Postel était vraiment convaincu qu'il allait arriver à sauver le club, donc j'avais envie de lui faire confiance et ma tête n'était pas ailleurs qu'au FC Rouen", déclare le joueur de retour à l'entraînement, après une série de cinq matchs amicaux cet été. Le bilan de la préparation estivale est d'ailleurs en demi-teinte pour les diables rouges qui cumulent une défaite, trois nuls et une seule victoire. Rien d'alarmant selon le capitaine. "Les matchs amicaux ne reflètent pas ce qu'il se passe dans une saison car on n'est pas tous au même stade de la préparation au moment où on joue l'un contre l'autre."

Objectif ligue 2 ?

Pour le président du club, Iwan Postel, l'objectif reste le même qu'au moment du rachat, à savoir une montée en ligue 2 dès cette année. "Pour l'instant je ne vois pas pourquoi je n'y croirais pas, et pourquoi je ne mettrais pas tous les atouts de notre côté pour y arriver", poursuit le président qui évoque l'arrivée, bientôt, d'une nouvelle recrue déterminante en provenance de Côte d'Ivoire tandis que le club a officialisé, mercredi 14 août, l'arrivée de Diawoye Diarra, meilleur buteur de la saison de National l'an dernier (15 buts avec Marignane).

Le match contre Nancy au stade Diochon est à huis clos en raison d'une sanction de la FFF (Fédération française de football) après l'utilisation d'engins pyrotechniques par certains supporters du FCR à l'occasion de la réception de Dijon pour le dernier match de la saison passée.