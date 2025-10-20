Alençon. Le salon Tous Paysans contraint d'annuler ses concours de bovins

Maintenu du 25 au 26 octobre, le salon Tous Paysans d'Alençon ne pourra pas innover cette année. L'association Ferme en fête a été contrainte d'annuler la grande nouveauté de cette 5e édition : le concours national de la race bovine Prim'Holstein, prévu vendredi 24 octobre. Cette annulation fait suite à la décision du ministère de l'Agriculture d'interdire tout rassemblement festif de bovins sur l'ensemble du territoire français, prise vendredi 17 octobre.

Même sans vaches, la fête reste folle

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, maladie virale chez les bovins non transmissible à l'être humain. L'édition 2025 du salon Tous Paysans sera donc sans ses beuglants. En plus du concours national de Prim'Holstein, les concours interrégionaux Blondes d'Aquitaine, Charolais et de Normandes, de même que les présentations d'autres races bovines sont annulés.

Le salon retrouve finalement son rythme habituel sur deux jours, du 25 au 26 octobre à partir de 9h. Les bovins ne seront pas sur le devant de la scène, mais demeurent tous les autres animaux de la ferme. Volailles, lapins, ânes, chèvres : près de 500 bêtes à poils et à plumes seront sur place. Le salon qui cible la jeunesse prévoit moult activités et animations, notamment des baptêmes de poney et de tracteur, une ferme pédagogique et des jeux à la découverte du monde de l'agriculture.