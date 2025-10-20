En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Le salon Tous Paysans contraint d'annuler ses concours de bovins

Agriculture. Sur décision du ministère de l'Agriculture, le salon Tous Paysans est contraint d'annuler la venue des bovins et les concours liés, prévus au parc des expositions Anova d'Alençon. La 5e édition du salon aura tout de même lieu avec une journée en moins, du 25 au 26 octobre.

Publié le 20/10/2025 à 15h29 - Par Lucie Peudevin
Alençon. Le salon Tous Paysans contraint d'annuler ses concours de bovins
Les concours et présentations de bovins n'auront pas lieu au salon Tous Paysans les 25 et 26 octobre, au parc des expositions Anova à Alençon. - Eric Mas

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Maintenu du 25 au 26 octobre, le salon Tous Paysans d'Alençon ne pourra pas innover cette année. L'association Ferme en fête a été contrainte d'annuler la grande nouveauté de cette 5e édition : le concours national de la race bovine Prim'Holstein, prévu vendredi 24 octobre. Cette annulation fait suite à la décision du ministère de l'Agriculture d'interdire tout rassemblement festif de bovins sur l'ensemble du territoire français, prise vendredi 17 octobre.

Même sans vaches, la fête reste folle

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, maladie virale chez les bovins non transmissible à l'être humain. L'édition 2025 du salon Tous Paysans sera donc sans ses beuglants. En plus du concours national de Prim'Holstein, les concours interrégionaux Blondes d'Aquitaine, Charolais et de Normandes, de même que les présentations d'autres races bovines sont annulés.

Le salon retrouve finalement son rythme habituel sur deux jours, du 25 au 26 octobre à partir de 9h. Les bovins ne seront pas sur le devant de la scène, mais demeurent tous les autres animaux de la ferme. Volailles, lapins, ânes, chèvres : près de 500 bêtes à poils et à plumes seront sur place. Le salon qui cible la jeunesse prévoit moult activités et animations, notamment des baptêmes de poney et de tracteur, une ferme pédagogique et des jeux à la découverte du monde de l'agriculture.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. Le salon Tous Paysans contraint d'annuler ses concours de bovins
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple