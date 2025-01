Alençon. Les agriculteurs montent un "point de deal" de farine devant la préfecture

C'est à s'y méprendre. Vers 15h jeudi 23 janvier, une table pliante est installée devant la préfecture de l'Orne. Dessus sont disposés de nombreux sachets contenant de la poudre blanche, ainsi que des faux billets de 50€ et 20€. Il s'agit en réalité d'un point de deal de farine organisé par une dizaine d'agriculteurs. Cette opération coup de poing est réalisée pour protester contre les propos d'un agent de l'Office français de la biodiversité (OFB) qui a assimilé les agriculteurs à des dealers, le 15 janvier.

"Au mieux, c'était très maladroit. Au pire, c'était insultant pour une profession qui nourrit la France, lance le président de la FDSEA de l'Orne, Sylvain Delye. On essaie de faire des produits de qualité et on nous explique qu'on produit quelque chose de similaire à de la drogue qui détruit une population", tempête-t-il, conscient que "ce n'est pas l'intégralité de l'OFB qui pense comme ça". Selon lui, cela reflète tout de même la mentalité de certains agents "qui voient dans les agriculteurs des pollueurs avant de voir des producteurs".

Ecoutez ici Sylvain Delye : Impossible de lire le son.

L'opération, symbolique, a duré une trentaine de minutes.