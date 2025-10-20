En ce moment Be Mine Kamrad
Transat Café L'Or au Havre. A 27m de haut, il saute depuis le mât d'un Imoca

Sport. Jérémy Nicollin, spécialiste du saut de falaise, a relevé un défi fou, dimanche 19 octobre, sur le village de la Transat Café L'Or : il s'est élancé depuis le haut du mât de l'Imoca Fortinet - Best Western, à 27m de haut.

Publié le 20/10/2025 à 12h22 - Par Célia Caradec
Jérémy Nicollin a relevé un défi inédit sur le village de la Transat Café L'Or, dimanche 19 octobre. - Jean-Marie Liot - Alea

La Transat Café L'Or est une affaire de défi personnel : il n'est pas donné à tout le monde de traverser l'océan Atlantique à la voile. Mais, en préambule de la course, c'est un défi d'un autre genre qui a été relevé sur le village, dimanche 19 octobre, au Havre. L'athlète Jérémy Nicollin, spécialiste du cliff jumping (le saut de falaise) s'est élancé depuis le haut du mât de l'Imoca Fortinet-Best Western, culminant à 27m de haut, pour réaliser un saut dans le bassin Paul Vatine.

Jérémy Nicollin entouré de Romain Attanasio (à gauche) et Maxime Sorel, les skippeurs de l'Imoca Fortinet-Best Western.Jérémy Nicollin entouré de Romain Attanasio (à gauche) et Maxime Sorel, les skippeurs de l'Imoca Fortinet-Best Western. - Jean-Louis Carli - Alea

Un défi qui a permis de mettre en valeur l'histoire de ce mât, cédé par le skipper Maxime Sorel à Romain Attanasio après son démâtage sur le Défi Azimut, en septembre 2024, à deux mois du départ du Vendée Globe. Grâce à son confrère, le marin avait finalement pu prendre le départ et boucler le tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, arborant les noms de plus de 1 700 donateurs qui ont permis de financer son remplacement.

Après avoir été concurrents sur le Vendée Globe - que Maxime Sorel avait été contraint d'abandonner après cinq jours en raison d'une blessure - les deux hommes forment un équipage sur cette 17e Transat Café L'Or, qui s'élance du Havre dimanche 26 octobre.

Galerie photos
Jérémy Nicollin entouré de Romain Attanasio (à gauche) et Maxime Sorel, les skippeurs de l'Imoca Fortinet-Best Western. - Jean-Louis Carli - Alea

