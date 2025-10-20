Religion. Trois Havrais bientôt béatifiés

En ce moment BAD GUY BILLIE EILISH
Religion. Trois Havrais seront béatifiés le 14 décembre en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils font partie des 51 martyrs français du Reich nazi. Ils avaient été choisis par les Evêques de France pour porter la porte de Dieu dans les camps de travail en Allemagne. Ils sont tous morts en déportation en 1944.

Publié le 20/10/2025 à 14h21 - Par Gilles Anthoine
Trois Havrais vont être béatifiés. Pour avoir pratiqué leur religion dans les camps de travail en Allemagne, ils ont été déportés en 1944. - Gilles Anthoine

En 1944, des jeunes Français qui participaient au Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne furent arrêtés pour avoir tenté d'apporter un soutien spirituel aux autres travailleurs. La pratique de la religion était strictement interdite par la Gestapo depuis décembre 1943. Ils étaient 51 jeunes, mandatés par les Evêques de France. Tous arrêtés, ils ont été déportés en camp de concentration où ils mourront.

En 1987 l'Eglise a béatifié Marcel Callo. Mort en 1945 à Mauthausen, il faisait partie de ce groupe des 51. Originaire de Rennes, il avait beaucoup écrit sur son expérience, avant sa mort. Il fut donc le premier à être béatifié. Plus de 30 ans après, ses compagnons vont aussi l'être.

Le 20 juin 2025, le Pape Léon XIV reconnaît le "martyr" de 50 jeunes catholiques français, tués par le régime nazi, durant la Seconde Guerre mondiale au motif "d'activités religieuses interdites auprès des ouvriers du STO en Allemagne". Trois d'entre eux sont havrais : Bernard Lemaire, Maurice Grandet et Gaston Raoult.

Trois martyrs havrais

Bernard Lemaire.Bernard Lemaire. - Diocèse du Havre

Bernard Lemaire est né le 27 juillet 1920 à Gonneville-la-Mallet. Il est menuisier. Il adhère à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et crée une section JOC à Aplemont avant de devenir dirigeant fédéral de la JOC du Havre en 1942. Arrêté en juillet 1944 à Cologne, il est déporté à Buchenwald. Il y mourra du typhus le 11 octobre 1944.

Maurice Grandet.Maurice Grandet. - Diocèse du Havre

Maurice Grandet est né le 3 avril 1920 au Havre. Il est menuisier, travaille comme torréfacteur puis dans une fabrique de meubles. Dès 1938, il adhère à la JOC où il milite avec son ami Bernard Lemaire. Lui aussi est arrêté en juillet 1944 à Cologne. Déporté à Buchenwald, il y mourra du typhus le 12 octobre 1944.

Gaston Raoult.Gaston Raoult. - Diocèse du Havre

Gaston Raoult est né le 9 décembre 1921 au Havre. Il est engagé dans le scoutisme dès 1934 et devient chef scout. Il est déclarant en douane aux établissements Worms. Il est arrêté en septembre 1944 à Hagen-Haspe puis déporté à Buchenwald. Il meurt des mauvais traitements qui lui sont infligés le 16 janvier 1945.

Une cérémonie de béatification

La cérémonie de béatification collective aura lieu à Notre-Dame de Paris le 13 décembre à 14h30. En accompagnement de cet événement le diocèse du Havre organise plusieurs rendez-vous.

Béatification de trois Havrais.Béatification de trois Havrais. - Diocèse du Havre

Samedi 13 décembre au théâtre Le Normandy, la béatification sera retransmise en direct, suivie d'une table ronde sur l'engagement et l'espérance d'aujourd'hui (17h) et le spectacle Le Trésor de Marcel (20h). Ce spectacle dresse un parallèle entre les questions et incertitudes auxquelles ont été confrontés Marcel Callo et ses 50 compagnons pendant la guerre et celles qui nous traversent aujourd'hui.

Dimanche 14 décembre, toujours au théâtre Le Normandy, une conférence sera proposée à 11h et la représentation du spectacle Le Trésor de Marcel à 14h.

Durant tout ce week-end, une exposition itinérante sur Marcel Callo sera visible à l'église Sainte-Cécile, avec la vénération de la Croix d'Immortelles et un film sur la vie de Marcel Callo.

Galerie photos
