Seine-Maritime. L'Evêque du Havre refuse de vendre l'abbaye de Valmont

Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, s'oppose à la vente de l'Abbaye de Valmont. Les dernières sœurs bénédictines sont parties en 2022 mais le lieu accueille toujours des retraites, des messes ou encore des camps scouts. La Fondation des monastères et la commissaire apostolique dépêchée par Rome veulent pourtant vendre l'abbaye au Village de François, une association qui vient en aide à des publics fragiles.

"Cette histoire remonte à 2022, explique Jean-Luc Brunin. Les sœurs étaient trop vieilles et la communauté a été dissoute. Quatre sœurs ont été placées en Ehpad (à Caen, Le Havre et Lille) et une cinquième, plus jeune, est partie dans un monastère en Suisse. Les finances du diocèse ne permettaient pas d'assumer l'entretien des lieux. J'ai donc demandé à Rome de nommer une commissaire apostolique pour gérer la fin de la communauté. Dans les réserves financières, il y avait des parts de SCI pour des appartements à Lisieux et environ 5 millions d'euros." L'Evêque du Havre souhaitait toutefois que l'abbaye reste un lieu ecclésiastique, pastoral et spirituel, laissant la possibilité d'accueillir une nouvelle communauté monastique.

Conserver un lieu spirituel

Depuis, les liens sont coupés entre Jean-Luc Brunin et la commissaire apostolique qui souhaite (avec la Fondation des monastères) vendre l'abbaye. Le choix s'est porté sur l'association Village de François. Elle souhaite y créer un lieu d'accueil pour des gens en difficulté. "J'ai mené des recherches. Le Village de François est déjà implanté sur le diocèse de Toulouse mais elle refuse un statut canonique. Il n'y a rien de pastoral. De plus, la directrice a démissionné en alertant la cellule de lutte contre les dérives sectaires, dont j'étais le président. Le concept est bien mais la mise en œuvre est plus que problématique."

En mars 2025, Jean-Luc Brunin s'est rendu à Rome pour défendre un autre projet auprès du Vatican. "Ce n'est pas que moi qui m'oppose à la vente. C'est l'ensemble du diocèse qui veut garder l'abbaye de Valmont." Le projet alternatif consiste à créer une fondation (avec les 5 millions d'euros de la communauté) qui prendrait en charge l'espace de l'abbaye, l'entretiendrait pour que le site reste un lieu ecclésiastique dans la perspective d'accueillir une nouvelle communauté monastique. "Le père Abbé de Saint-Wandrille, qui suit quelques communautés bénédictines, me dit que dans 3 à 4 ans il pourrait y avoir une communauté. C'est un projet qui tient la route. On attend la décision de Rome. La vente ne peut pas se faire sans l'accord de l'Evêque mais je ne suis pas pour autant en guerre avec le Vatican."

Le diocèse du Havre rappelle que l'abbaye de Valmont n'est pas abandonnée. Des groupes de scouts y ont été accueillis cet été. Monseigneur Jean-Luc Brunin y a tenu une messe le 15 août. En janvier prochain, un rassemblement de prières y est prévu.