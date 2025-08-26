En ce moment Un dimanche avec toi VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Seine-Maritime. L'Evêque du Havre refuse de vendre l'abbaye de Valmont

Religion. Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, refuse de vendre l'abbaye de Valmont. La Fondation des monastères et la commissaire apostolique dépêchée par Rome veulent pourtant céder l'édifice à l'association Village de François. Monseigneur Jean-Luc Brunin a proposé au Vatican de créer une fondation pour conserver l'abbaye.

Publié le 26/08/2025 à 11h05 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. L'Evêque du Havre refuse de vendre l'abbaye de Valmont
Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, refuse de vendre l'abbaye de Valmont. Il espère toujours un retour d'une communauté monastique. - Valentin Carpentier

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, s'oppose à la vente de l'Abbaye de Valmont. Les dernières sœurs bénédictines sont parties en 2022 mais le lieu accueille toujours des retraites, des messes ou encore des camps scouts. La Fondation des monastères et la commissaire apostolique dépêchée par Rome veulent pourtant vendre l'abbaye au Village de François, une association qui vient en aide à des publics fragiles.

"Cette histoire remonte à 2022, explique Jean-Luc Brunin. Les sœurs étaient trop vieilles et la communauté a été dissoute. Quatre sœurs ont été placées en Ehpad (à Caen, Le Havre et Lille) et une cinquième, plus jeune, est partie dans un monastère en Suisse. Les finances du diocèse ne permettaient pas d'assumer l'entretien des lieux. J'ai donc demandé à Rome de nommer une commissaire apostolique pour gérer la fin de la communauté. Dans les réserves financières, il y avait des parts de SCI pour des appartements à Lisieux et environ 5 millions d'euros." L'Evêque du Havre souhaitait toutefois que l'abbaye reste un lieu ecclésiastique, pastoral et spirituel, laissant la possibilité d'accueillir une nouvelle communauté monastique.

Conserver un lieu spirituel

Depuis, les liens sont coupés entre Jean-Luc Brunin et la commissaire apostolique qui souhaite (avec la Fondation des monastères) vendre l'abbaye. Le choix s'est porté sur l'association Village de François. Elle souhaite y créer un lieu d'accueil pour des gens en difficulté. "J'ai mené des recherches. Le Village de François est déjà implanté sur le diocèse de Toulouse mais elle refuse un statut canonique. Il n'y a rien de pastoral. De plus, la directrice a démissionné en alertant la cellule de lutte contre les dérives sectaires, dont j'étais le président. Le concept est bien mais la mise en œuvre est plus que problématique."

En mars 2025, Jean-Luc Brunin s'est rendu à Rome pour défendre un autre projet auprès du Vatican. "Ce n'est pas que moi qui m'oppose à la vente. C'est l'ensemble du diocèse qui veut garder l'abbaye de Valmont." Le projet alternatif consiste à créer une fondation (avec les 5 millions d'euros de la communauté) qui prendrait en charge l'espace de l'abbaye, l'entretiendrait pour que le site reste un lieu ecclésiastique dans la perspective d'accueillir une nouvelle communauté monastique. "Le père Abbé de Saint-Wandrille, qui suit quelques communautés bénédictines, me dit que dans 3 à 4 ans il pourrait y avoir une communauté. C'est un projet qui tient la route. On attend la décision de Rome. La vente ne peut pas se faire sans l'accord de l'Evêque mais je ne suis pas pour autant en guerre avec le Vatican."

Le diocèse du Havre rappelle que l'abbaye de Valmont n'est pas abandonnée. Des groupes de scouts y ont été accueillis cet été. Monseigneur Jean-Luc Brunin y a tenu une messe le 15 août. En janvier prochain, un rassemblement de prières y est prévu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Seine-Maritime. L'Evêque du Havre refuse de vendre l'abbaye de Valmont
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple