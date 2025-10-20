En ce moment Be Mine Kamrad
Musique. Tendance Ouest vous fait découvrir "La Légende de Monte-Cristo – Le Musical"

Loisir. Tendance Ouest est fier d'être partenaire du spectacle musical événement "La Légende de Monte-Cristo – Le Musical", à découvrir en tournée dans toute la France.

Publié le 20/10/2025 à 12h00 - Par Kevin
Tendance Ouest, partenaire de "La Légende de Monte Cristo - Le Musical". Le spectacle débute sa tournée en janvier 2026.

Le spectacle événement La Légende de Monte-Cristo – Le Musical, dont Tendance Ouest est partenaire, arrive en janvier 2026 au Dôme de Paris. Le spectacle musical partira en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse, avec des dates en Normandie.

Plongez dans une adaptation spectaculaire du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, avec des décors grandioses, des chansons originales et une mise en scène signée Serge Postigo. Le casting promet lui aussi d'être exceptionnel : Gjon's TEARS, Philippine Lavrey, que l'on avait reçue sur Tendance Ouest, et Francis Huster, qui incarne Alexandre Dumas lui-même.

L'histoire nous plonge en 1815. Edmond Dantès, jeune capitaine, est trahi et emprisonné au château d'If, juste avant son mariage avec Mercédès. Après 14 ans de captivité, il s'évade, découvre le trésor de l'île de Monte-Cristo et devient le riche et mystérieux Comte de Monte-Cristo. Déterminé, il prépare sa vengeance contre ceux qui l'ont trahi, tout en ayant perdu l'amour de sa vie.

Tendance Ouest vous propose de retrouver le spectacle près de chez vous :
- Le Havre – Carré des Docks : jeudi 12 février 2026 à 20h
- Caen – Zénith : samedi 14 mars 2026 à 20h
- Rouen – Zénith : samedi 19 septembre 2026 à 20h

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour revivre l'histoire intemporelle du comte de Monte-Cristo sur scène, dans une version moderne et musicale qui promet des émotions fortes.

