Alerte enlèvement. Rayan, 13 ans, est porté disparu en Haute-Vienne

Agé de 13 ans, Rayan a été enlevé lundi 20 octobre soir à Panazol, en Haute-Vienne. Les faits se sont déroulés vers 18h.

Il nécessite des soins constants

De type nord-africain, l'enfant mesure 1m52, a les yeux marron, les cheveux bruns et est porteur de lunettes noires. Au moment de son enlèvement, Rayan était habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge. Son état de santé l'oblige à avoir des soins constants pour diabète sévère.

Deux suspects sont dans le viseur du ministère de la Justice. Dans un premier temps, une femme âgée entre 25 et 30 ans, de forte corpulence, avec de longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs au moment des faits. Le deuxième suspect serait un homme de corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire.

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr.