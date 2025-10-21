En ce moment Je reste là Gaëtan ROUSSEL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte enlèvement. Rayan, 13 ans, est porté disparu en Haute-Vienne

Sécurité. Rayan, adolescent de 13 ans, a été enlevé lundi 20 octobre à 18h à Panazol (Haute-Vienne). Un homme et une femme sont suspectés, selon le ministère de la Justice.

Publié le 21/10/2025 à 09h57 - Par Léo Besselievre
Alerte enlèvement. Rayan, 13 ans, est porté disparu en Haute-Vienne
Rayan a les cheveux bruns, les yeux marron et porte des lunettes noires. - Ministère de la Justice

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Agé de 13 ans, Rayan a été enlevé lundi 20 octobre soir à Panazol, en Haute-Vienne. Les faits se sont déroulés vers 18h.

Il nécessite des soins constants

De type nord-africain, l'enfant mesure 1m52, a les yeux marron, les cheveux bruns et est porteur de lunettes noires. Au moment de son enlèvement, Rayan était habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge. Son état de santé l'oblige à avoir des soins constants pour diabète sévère.

Deux suspects sont dans le viseur du ministère de la Justice. Dans un premier temps, une femme âgée entre 25 et 30 ans, de forte corpulence, avec de longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs au moment des faits. Le deuxième suspect serait un homme de corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire.

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte enlèvement. Rayan, 13 ans, est porté disparu en Haute-Vienne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple