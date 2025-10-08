Fin de l'alerte enlèvement dans l'Orne. Khuslen, 3 ans, n'a pas été retrouvée : les recherches se poursuivent

• [Actualisation, mercredi 8 octobre à 8h20]. Le ministère de la Justice a annoncé la fin de l'alerte enlèvement dans l'Orne, sur décision du parquet d'Alençon. L'enfant n'a pas été retrouvée, les recherches se poursuivent.

🔴 Sur décision du parquet d'Alençon, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvée. Merci à tous pour votre aide. Les recherches se poursuivent.

Les photos ne doivent plus être diffusées. — Ministère de la Justice (@justice_gouv) October 8, 2025

Elle est âgée de 3 ans, Khuslen est une petite fille d'origine mongole. Elle a la peau mate, mesure 95 cm, a les yeux et cheveux noirs et une mèche sur le front. Elle a été enlevée à Alençon, ce lundi 6 octobre vers 21h40.

L'alerte enlèvement a été déclenchée ce mardi 7 octobre. Le ministère de la justice y précise que la petite fille portait, au moment des faits, un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

Son père est le suspect

Le suspect serait son père, Enkhbold Enkhtaivan, un homme de 36 ans d'origine mongole. Il mesure 1m69, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux. Il aurait pris la fuite à bord d'un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY.

Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr.