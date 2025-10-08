En ce moment Impossible James ARTHUR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Enlèvement à Alençon. La voiture du ravisseur présumé a été retrouvée, la fillette de 3 ans est toujours recherchée

Sécurité. Une alerte enlèvement a été déclenchée pour une disparition dans l'Orne, avant d'être levée mercredi 8 octobre dans la matinée. La fillette, présumément enlevée par son père, est encore recherchée. La voiture de celui-ci a été retrouvée.

Publié le 08/10/2025 à 11h02 - Par Simon Lebaron
Enlèvement à Alençon. La voiture du ravisseur présumé a été retrouvée, la fillette de 3 ans est toujours recherchée
Les recherches sont toujours en cours pour retrouver Khuslen, kidnappée par son père. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le parquet d'Alençon était informé mardi 7 octobre dans l'après-midi de la disparition d'une fillette de 3 ans enlevée par son père Enkhbold Enkhtaivan. "Les premières auditions et investigations ont conduit le parquet à déclencher une alerte enlèvement dans la nuit", détaille la vice-procureur d'Alençon, Elodie Casanovas.

La voiture du père retrouvée

Ce mercredi 8 octobre, les forces de l'ordre étaient mobilisées. "Je me suis fait contrôler par la police aux abords du lycée Marguerite de Navarre en déposant ma fille. Ils ouvraient les coffres de tout le monde", témoigne un parent d'élève. L'alerte enlèvement a finalement été levée plus tard dans la matinée, sans parvenir à la découverte de Khuslen. "A ce stade des investigations, le véhicule utilisé par le mis en cause a pu être retrouvé par les services de police à proximité d'Alençon", précise le parquet. L'enquête se poursuit pour retrouver Khuslen et son ravisseur présumé.

Khuslen est une petite fille âgée de 3 ans, d'origine mongole à la peau mate. Elle mesure 95cm. Elle a les yeux et cheveux noirs, avec une mèche sur le front. Au moment des faits, elle portait un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

Le suspect serait son père, Enkhbold Enkhtaivan, un homme de 36 ans d'origine mongole. Il mesure 1,69m, a une allure mince, des cheveux bruns, des yeux noirs et une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux.

Si vous avez des informations, rapprochez-vous du service de police ou de gendarmerie le plus proche pour communiquer tout élément en votre possession.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Enlèvement à Alençon. La voiture du ravisseur présumé a été retrouvée, la fillette de 3 ans est toujours recherchée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple