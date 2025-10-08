Enlèvement à Alençon. La voiture du ravisseur présumé a été retrouvée, la fillette de 3 ans est toujours recherchée

Le parquet d'Alençon était informé mardi 7 octobre dans l'après-midi de la disparition d'une fillette de 3 ans enlevée par son père Enkhbold Enkhtaivan. "Les premières auditions et investigations ont conduit le parquet à déclencher une alerte enlèvement dans la nuit", détaille la vice-procureur d'Alençon, Elodie Casanovas.

La voiture du père retrouvée

Ce mercredi 8 octobre, les forces de l'ordre étaient mobilisées. "Je me suis fait contrôler par la police aux abords du lycée Marguerite de Navarre en déposant ma fille. Ils ouvraient les coffres de tout le monde", témoigne un parent d'élève. L'alerte enlèvement a finalement été levée plus tard dans la matinée, sans parvenir à la découverte de Khuslen. "A ce stade des investigations, le véhicule utilisé par le mis en cause a pu être retrouvé par les services de police à proximité d'Alençon", précise le parquet. L'enquête se poursuit pour retrouver Khuslen et son ravisseur présumé.

Khuslen est une petite fille âgée de 3 ans, d'origine mongole à la peau mate. Elle mesure 95cm. Elle a les yeux et cheveux noirs, avec une mèche sur le front. Au moment des faits, elle portait un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

Le suspect serait son père, Enkhbold Enkhtaivan, un homme de 36 ans d'origine mongole. Il mesure 1,69m, a une allure mince, des cheveux bruns, des yeux noirs et une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu'à l'omoplate avec des motifs tribaux.

Si vous avez des informations, rapprochez-vous du service de police ou de gendarmerie le plus proche pour communiquer tout élément en votre possession.