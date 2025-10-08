Enlèvement à Alençon. La petite fille de 3 ans retrouvée saine et sauve en Bretagne, trois personnes interpellées

Khuslen a été retrouvée saine et sauve. La petite fille de 3 ans avait été enlevée lundi 6 octobre vers 21h40 à Alençon. Elle a été retrouvée ce mercredi 8 octobre vers midi, rapporte le parquet d'Alençon. Une procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin, pour tenter de retrouver la petite fille.

Trois personnes interpellées

Son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et était activement recherché par la police. Il a été interpellé près de Vannes (Morbihan). Sa voiture, une Peugeot 308 blanche, a été retrouvée abandonnée près d'Alençon dans la matinée. Il a été placé en garde à vue du chef d'arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineure de moins de 15 ans. "Deux autres gardes à vue sont en cours actuellement", indique le parquet.

Le 25 septembre, le dispositif d'alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.