Alerte enlèvement dans l'Orne. La jeune fille de 12 ans retrouvée "saine et sauve", le suspect interpellé près de Nantes

Sécurité. La jeune Lucie, 12 ans, a été retrouvée en Loire-Atlantique, jeudi 25 septembre, après le déclenchement de l'alerte enlèvement dans la journée. Elle avait été enlevée à Dompierre, dans l'Orne, la veille. Le suspect a également été interpellé.

Publié le 25/09/2025 à 19h00, mis à jour le 25/09/2025 à 19h21 - Par Simon Lebaron
Lucie, 12 ans, a été retrouvée près de Nantes (Loire-Atlantique) jeudi 25 septembre, après la diffusion d'une alerte enlèvement. - Ministère de la Justice

Lucie n'est plus portée disparue. La mineure de 12 ans enlevée mercredi 24 septembre vers 22h30 à Dompierre dans l'Orne, a été retrouvée ce jeudi 25 septembre, aux alentours de 18h, à Montbert près de Nantes (Loire-Atlantique), a annoncé le parquet d'Argentan dans un communiqué.

L'homme de 34 ans, ami du père de la jeune fille, a été interpellé. Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, la jeune fille est "saine et sauve". Le suspect, déjà condamné pour des faits de violences sur mineur, a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, a précisé le parquet dans un communiqué. La jeune fille, qui selon l'enquête entretenait des "relations" avec cet homme, "sera entendue et prise en charge en qualité de victime et restituée à ses parents à l'issue", ajoute le parquet.

L'alerte enlèvement, diffusée depuis 15h, a été levée.

Avec AFP.

