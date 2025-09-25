Alerte enlèvement dans l'Orne. La jeune fille de 12 ans retrouvée "saine et sauve", le suspect interpellé près de Nantes

Lucie n'est plus portée disparue. La mineure de 12 ans enlevée mercredi 24 septembre vers 22h30 à Dompierre dans l'Orne, a été retrouvée ce jeudi 25 septembre, aux alentours de 18h, à Montbert près de Nantes (Loire-Atlantique), a annoncé le parquet d'Argentan dans un communiqué.

L'homme de 34 ans, ami du père de la jeune fille, a été interpellé. Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, la jeune fille est "saine et sauve". Le suspect, déjà condamné pour des faits de violences sur mineur, a été placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, a précisé le parquet dans un communiqué. La jeune fille, qui selon l'enquête entretenait des "relations" avec cet homme, "sera entendue et prise en charge en qualité de victime et restituée à ses parents à l'issue", ajoute le parquet.

L'alerte enlèvement, diffusée depuis 15h, a été levée.

Avec AFP.