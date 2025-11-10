En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Orne. Le Montilly sports nature festival fait son retour pour la bonne cause

Sport. Près de 3 000 participants sont attendus pour la cinquième édition du Montilly sports nature festival, à Montilly-sur-Noireau, près de Flers. Neuf épreuves sportives et solidaires sont organisées lundi 10 et mardi 11 novembre. Les bénéfices soutiendront trois associations locales : Solidarité Bocage, Rêves de Bouchons 61 et Les Dotis, engagées pour la solidarité et le don d'organes dans l'Orne.

Publié le 10/11/2025 à 08h51 - Par Lucie Peudevin
Le célèbre cross de Montilly sur Noireau a lieu mardi 11 novembre lors du Montilly sports nature festival. - Sandrine Siméon

Trail, VTT, rando… Neuf épreuves sportives et solidaires sont organisées lundi 10 et mardi 11 novembre, lors de la 5e édition du Montilly sports nature festival, à Montilly-sur-Noireau, près de Flers. Chaque année, les bénéfices soutiennent trois associations locales : Solidarité Bocage, Rêves de Bouchons 61 et Les Dotis, engagées pour la solidarité et le don d'organes et de tissus dans l'Orne.

Le festival "est caritatif"

"Le sens du festival est caritatif", lance Hervé Quettier, coordinateur de l'événement. L'association a déjà travaillé pour plusieurs associations de Flers, Condé-sur-Sarthe ou encore Vire.

Hervé Quettier sur le sujet

Pour cette 5e édition, les recettes de l'événement sont reversées au "trio d'associations locales : Solidarité Bocage, Rêves de Bouchons 61 et Les Dotis. En plus, une collecte de bouchons sera organisée sur site pour récolter, dans l'idéal, 400 bouchons", ajoute-t-il.

"Déjà 250 participants de plus"

Près de 3 000 participants sont attendus pour la 5e édition du Montilly sports nature festival, à Montilly-sur-Noireau. "Nous avons déjà 250 participants de plus que l'année dernière", constate le coordinateur. Des lots sont également prévus pour les gagnants des épreuves, dans toutes les catégories.

L'événement, anciennement appelé le Cross de Montilly-sur-noireau, fêtera ses 50 ans d'existence l'année prochaine. Pour l'occasion, l'association prévoit d'organiser quatre jours d'activités.

Pratique. Les inscriptions sont sur place, 20 minutes avant le début de chaque épreuve.

