Orne. Trois blessés dont un grièvement dans un accident de la route

Les pompiers sont intervenus vers 23h, samedi 1er novembre. A Montilly-sur-Noireau, une voiture a eu un accident dans la rue Charles Léandre. Trois personnes, dont une grièvement blessée, ont été transportées au centre hospitalier de Flers.

10 pompiers mobilisés

Au total, l'intervention a mobilisé 10 sapeurs-pompiers de Condé-sur-Noireau et Flers. L'intervention s'est terminée vers minuit.

• A lire aussi. Manche. Circulation perturbée après une succession d'accidents sur l'autoroute A84