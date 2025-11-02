Manche. Circulation perturbée après une succession d'accidents sur l'autoroute A84

Pas moins de trois accidents se sont succédé dès la fin d'après-midi dans le secteur de Guilberville (Manche), sur l'autoroute A84, dimanche 2 novembre, dans le sens Caen/Rennes.

Un carambolage impliquant sept véhicules

Les pompiers ont été alertés à 16h20, pour un carambolage impliquant sept véhicules avec à leur bord dix-sept personnes. Trois d'entre elles ont été légèrement blessées.

Puis, un peu plus au sud, trois véhicules sont entrés en collision, avec treize passagers à leur bord. On enregistre deux blessés légers.

Enfin, un peu plus loin, un dernier accident a impliqué trois automobilistes au niveau de l'échangeur de Guilberville. Un conducteur est indemne, les deux autres souffrent de blessures légères.

La circulation coupée

Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par dix véhicules dont six ambulances. Une équipe du Smur, alors en transit sur l'A84, a aussi été mobilisée.

A 18h30, l'intervention des secours était toujours en cours, engendrant la coupure de la circulation sur l'A84 au niveau de l'échangeur 41, dans le sens Caen/Rennes.