Près de Pontorson. La nationale 175 coupée à cause d'un convoi exceptionnel qui a perdu son chargement

Sécurité. Bison Futé indique que la nationale 175 est coupée pour environ trois heures à Tanis. Un convoi exceptionnel a perdu son chargement.

Publié le 30/09/2025 à 16h26 - Par Thibault Lecoq
La Dirno alerte sur une route fermée à Tanis, mardi 30 septembre. - Lilian Fermin

Prudence dans le sud-Manche. Bison Futé annonce que la route nationale 175 est coupée à Tanis, dans le sens Avranches - Pontorson, au niveau de l'échangeur D43, Les Courtils.

Des déviations prévues

Cela fait suite à un accident de la route, avec un convoi exceptionnel qui a perdu son chargement. La durée estimée de fermeture de la route est de trois heures.

Des déviations via la D40 et la D30 en traversée de La Croix-Avranchin pour rejoindre Pontorson sont prévues.

