Près d'Avranches. Un camion se couche sur la RN175 : une déviation a été mise en place

A Tanis, près d'Avranches dans le sud-Manche, un camion s'est couché en travers de la voie, sur la route nationale 175, dans le sens Rennes-Caen.
La circulation est coupée
La circulation est totalement interrompue et une déviation a été mise en place par les services routiers. Les secours sont sur les lieux.
Plus d'information à suivre…
A lire aussi
Sécurité Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule
Sécurité Près de Saint-Lô. Un quinquagénaire grièvement blessé après avoir été éjecté de son tracteur
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.