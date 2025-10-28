Près d'Avranches. Un camion se couche sur la RN175 : une déviation a été mise en place

A Tanis, près d'Avranches dans le sud-Manche, un camion s'est couché en travers de la voie, sur la route nationale 175, dans le sens Rennes-Caen.

La circulation est coupée

La circulation est totalement interrompue et une déviation a été mise en place par les services routiers. Les secours sont sur les lieux.

Plus d'information à suivre…