Rouen. Quatre migrants retrouvés dans un camion frigorifique

Quatre migrants ont été arrêtés lundi 24 novembre à Rouen.

Vers 23h50, la police a reçu un appel de ces quatre personnes. Elles s'étaient cachées dans la remorque d'un camion frigorifique et se sont aperçues qu'elles ne prenaient pas la direction de la Grande-Bretagne.

Grâce à la géolocalisation, les policiers ont repéré le groupe avenue du Commandant Bicheray, sur le parking du MIN (Marché d'intérêt national). Sur place, un chauffeur hollandais, qui transportait des fleurs, est venu à leur rencontre, expliquant avoir entendu du bruit provenant de sa remorque.

Les migrants se trouvaient à l'intérieur. Il s'agit de quatre hommes de 24 à 31 ans, originaires d'Irak. Ils étaient montés dans le camion sur une aire d'autoroute. Ces hommes ont fait l'objet d'une retenue administrative.