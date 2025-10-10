Près d'Avranches. Une panne de poids lourd perturbe la circulation sur la N175

La circulation est fortement perturbée ce vendredi sur la N175 dans le sens Rennes-Caen, à la suite d'une panne de poids lourd survenue au niveau du Val-Saint-Père (Manche), au point repère 46.

Véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence

Le véhicule est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, entraînant la neutralisation de plusieurs voies. Une réduction du nombre de voies est en place entre Poilley et Saint-Quentin-sur-le-Homme, sur environ 1,8km.

La situation est compliquée un peu plus loin : la route est totalement fermée à la circulation sur environ 3,5km, entre Saint-Quentin-sur-le-Homme et Le Val-Saint-Père. Une sortie obligatoire a été mise en place à Saint-Quentin-sur-le-Homme, au PR 47+535.

Les automobilistes sont invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place et à faire preuve de prudence dans le secteur.