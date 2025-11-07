Sport. Les inscriptions pour la classique Alençon-La Croix Médavy bientôt ouvertes

Avis aux amateurs de course à pied. Dès le 1er décembre, "à la première heure", il sera possible de s'inscrire à la mythique Alençon-La Croix Médavy, qui se tiendra le 29 mars 2026.

"Pas beaucoup de places"

Le parcours, d'environ 15 kilomètres, présente un dénivelé de 300 mètres. Il est possible de participer seul ou à plusieurs mais "attention, il n'y a pas beaucoup de place", communiquent les organisateurs sur Instagram.

Au total, 2 700 dossards seront mis en vente pour la course en solo, 150 pour le relais et 800 pour les randonneurs.