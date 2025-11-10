Près d'Alençon. Ce jeune judoka décroche une médaille internationale au tournoi de Harnes

Et si l'Orne et la Sarthe tenaient leur nouveau champion ? Dimanche 9 novembre, Julien Porteboeuf est monté sur la troisième marche du podium lors de la 18e édition du prestigieux tournoi international de Harnes, dans le Pas-de-Calais. Le jeune judoka est licencié au Judo club Arçonnay mais est rattaché à l'Alliance judo 61.

Deuxième en phase de poule

A 13 ans, Julien Porteboeuf évolue dans la catégorie des -42kg chez les minimes. Lors du tournoi de Harnes, il s'est incliné en demi-finale face au champion belge Ethan Morreale, après avoir fini deuxième de sa poule. Au total, 47 judokas ont combattu dans sa catégorie, dimanche 9 novembre.

En 2024, le sportif sarthois avait également terminé troisième du championnat de France UNSS.