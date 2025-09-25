Alerte enlèvement dans l'Orne. Disparition de Lucie, 12 ans : que sait-on de l'homme recherché ?

Elle s'appelle Lucie et porterait un jogging gris, un sweat beige et des chaussons. Dans la soirée du mercredi 24 septembre, la jeune fille de 12 ans a été enlevée par un homme de type caucasien, âgé de 34 ans. Il porterait quant à lui un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noir.

Le suspect, un ami du père de Lucie

Selon le procureur d'Argentan, l'homme est un ami du père de la jeune fille, avec lequel cette dernière avait "des relations". Il a été déjà condamné "notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort réitérée". Ce sont la mère et le beau-père de la mineure qui ont donné l'alerte après avoir constaté sa disparition de leur domicile de Dompierre mercredi vers 22h30, prévenant immédiatement la gendarmerie.

Lucie, 12 ans, est portée disparue. Une alerte enlèvement a été lancée ce jeudi 25 septembre. - Ministère de la justice

Une cicatrice à l'œil gauche

La jeune fille est également reconnaissable grâce à sa cicatrice discrète à l'œil gauche. Le suspect circulerait à bord d'un véhicule Citroën C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL.

Le ministère de la Justice rappelle que si vous localisez l'enfant, il faut immédiatement appeler le 08 00 36 32 68. Ne tentez pas d'intervenir seul.