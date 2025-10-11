En ce moment All of me John LEGEND
Orne. Après l'enlèvement de sa fille de 3 ans, le père mis en examen : qui sont les deux autres suspects ?

Sécurité. Le père de la petite Khuslen a été mis en examen, vendredi 10 octobre. Il est suspecté d'avoir enlevé sa fille dans l'Orne. Deux personnes, un homme de 41 ans et une femme de 47 ans, sont également mises en examen.

Publié le 11/10/2025 à 09h03 - Par Simon Lebaron
Orne. Après l'enlèvement de sa fille de 3 ans, le père mis en examen : qui sont les deux autres suspects ?
Le père de Khuslen et deux autres suspects sont mis en examen après l'enlèvement de la petite fille de 3 ans.

Une alerte enlèvement a été déclenchée mardi 7 octobre pour une fillette de trois ans enlevée à Alençon. Son père et deux autres suspects ont été mis en examen vendredi 10 octobre, a annoncé le parquet de Caen.

Le père présenté à un juge

Le père devait être présenté vendredi soir à un juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur son placement en détention provisoire, requis par le parquet, indique dans un communiqué le procureur de Caen, Joël Garrigue. "Le parquet de Caen a requis le placement sous contrôle judiciaire des deux autres mis en examen", précise-t-il.

Qui sont les deux autres suspects ?

Le père de Khuslen, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et a été interpellé mercredi dans le Morbihan, tandis que la fillette a été retrouvée "en bonne santé", rappelle le parquet. Le père de Khuslen était accompagné d'un homme âgé de 41 ans. Ils ont été placés en garde à vue dès leur interpellation. Une femme de 47 ans, propriétaire du véhicule utilisé par les ravisseurs et "en possession de laquelle a été trouvée une forte somme d'argent liquide dont la provenance reste à établir", a également été placée en garde à vue.

Ces trois personnes ont été déférées au parquet vendredi matin et une information judiciaire a été ouverte contre le père de Khuslen "du chef d'enlèvement et séquestration de mineure de quinze ans", et contre l'homme qui l'accompagnait "du chef de complicité" du même crime. La femme qui a fourni le véhicule est, quant à elle, visée par une procédure pour "non-dénonciation de crime et blanchiment".

