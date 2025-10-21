Trail. La Normande Blandine L'Hirondel victorieuse de la Diagonale des Fous

Le départ du trail de la Diagonale des Fous a été donné jeudi 16 octobre à 22h, heure locale de La Réunion. Blandine L'Hirondel est, quant à elle, arrivée 27 heures et 26 minutes plus tard. La native de Caen, licenciée à l'Alençon running club, a remporté ce mythique ultra-trail d'environ 175km pour plus de 10 000m de dénivelé positif. Elle a franchi la ligne d'arrivée avec une avance conséquente sur ses concurrentes. La double championne du monde de trail a devancé de plus de 5h le podium féminin, composé de Marion Campano (2e, 32h33) et d'Anne Chamgane (3e, 33h01).

8e du classement général

La Normande termine même 8e du classement général. Elle est devenue la 5e femme de l'épreuve à rentrer dans le top 10. Chez les hommes, le Français Baptiste Chassagne a remporté la course pour sa première participation.