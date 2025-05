Montivilliers. La cavalcade montivillonne 2025, trail semi-urbain, soutient les projets du lycée Jean Prévost

La cavalcade montivillonne 2025 se tiendra vendredi 16 mai. Organisé par l'association sportive du lycée Jean Prévost, avec le soutien de la Ville de Montivilliers et de l'Office municipal des sports, ce trail semi-urbain contribue au financement des projets sportifs du lycée.

L'édition précédente avait rassemblé plus de 200 coureurs. Cette année encore, amateurs et sportifs confirmés sont invités à participer à cette course qui allie parcours urbain et passages nature. Trois distances sont proposées : un parcours de 6km au tarif de 10 euros, un parcours de 12km au tarif de 15 euros et une course en relais de 2 x 6km pour 20 euros par équipe. La participation est gratuite pour les élèves du lycée Jean Prévost. Les inscriptions se font en ligne sur chronoboost.fr.

Retour de la cavalcade olympique

En marge de cette épreuve, une course dédiée aux enfants, la cavalcade olympique, fait son retour. Initiée en 2024, cette épreuve avait rencontré un vif succès auprès des écoliers de Montivilliers et des communes voisines. Avant la course, les enfants avaient défilé dans le centre-ville avec des pancartes réalisées lors des activités périscolaires. Cette course, réservée aux écoliers du CE2 au CM2, se déroulera sur un parcours de 700 mètres. Les inscriptions se font exclusivement par le biais de bulletins distribués dans les écoles.