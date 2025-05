Cotentin. De nouveaux parcours pour les trailers

Dans le Cotentin, la pratique du sport est mise à l'honneur : depuis le mois d'avril, de nouveaux parcours de trail sont inaugurés entre Cherbourg, La Hague, Brix, Fermanville et Barneville-Carteret. Les 38 itinéraires sont classés par ordre de difficulté en fonction du dénivelé et de la longueur : vert pour les plus simples et noir pour les extrêmes.

Les 10 circuits du parcours de Cherbourg en Cotentin ont été inaugurés lundi 5 mai. Longs de 7 à 32km, ils partent du centre-ville, de la piscine d'Equeurdreville ou du château des Ravalet et sillonnent la commune entre sites remarquables et panoramas.

Des parcours balisés ouverts 24h/24

Ces nouveaux parcours ont deux avantages : ils n'empruntent que des chemins publics, ils sont donc ouverts sans restriction tous les jours de l'année. L'itinéraire est repérable grâce à de petites vignettes numérotées placées judicieusement tout au long du parcours. Deuxième point fort du dispositif : tous les parcours sont renseignés sur l'application On Piste qui recense les circuits de trail en France. Pour le confort des sportifs, elle dispose aussi d'un guidage vocal et d'un suivi GPS.

Pour l'instant, seuls les circuits de Brix et Cherbourg ont été inaugurés, les parcours des trois autres sites devraient ouvrir pour le début de l'été.

Pratique. Retrouvez les itinéraires de trail sur le site de l'office de tourisme du Cotentin ou sur l'application On Piste.